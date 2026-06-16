На автодороге "Кинель — Богатое" на ходу загорелся ВАЗ

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В понедельник, 15 июня, на 1 км автодороги "Кинель — Богатое" на ходу загорелся ВАЗ 2106, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"