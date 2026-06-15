В Самаре госпитализирована пассажирка автобуса, который столкнулся с иномаркой

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В понедельник, 15 июня, около 18:00 63-летний водитель автобуса ПАЗ на дублере ул. Ново-Садовой столкнулся с Toyota, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области