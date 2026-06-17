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ЖКХ и благоустройство Общество

Расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону прошел в Самаре

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июня, в Самаре провели очередное заседание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону, сообщает мэрия города. В заседании под председательством главы города Ивана Носкова приняли участие заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Петр Токмак, врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян, заместитель прокурора города Самары Владимир Калашников, представители Общероссийского Народного Фронта и Самарского регионального отдела государственного энергетического надзора.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Прошлый сезон еще можно было назвать "пробным" и списать некоторые отставания от сроков на отсутствие знаний и опыта работы по новым требованиям Минстроя России к подготовке жилфонда. И тем не менее Госжилинспекция Самарской области изъяла из управления все многоквартирные дома у двух крупных УК из-за многочисленных нарушений, в том числе при подготовке к отопительному сезону. В этом году поблажек также не будет. Это касается как управляющих, так и ресурсоснабжающих организаций. Пока откровенных нарушителей нет, но некоторые компании - в зоне риска. Исправляйтесь, не обманывайте ожидания жителей, которые доверили вам свой дом", - сказал глава города Самары Иван Носков.

В этом году к отопительному сезону в Самаре готовят почти 9,8 тыс. многоквартирных домов и более 500 объектов соцсферы. На сегодняшний день 62 управляющие организации ненадлежащим образом промыли системы в 862 домах, а также не провели или провели некачественно наладку режимов в 920 домах. По поручению главы Самары Ивана Носкова им, а также УК, упустившим сроки подготовки к отопительному периоду в прошлом году, уделено особое внимание.

"С более жестких позиций в этом году подходим к подготовке сетевых коммуникаций и жилфонда к холодам - эти требования продиктованы нормами действующего законодательства. За каждым домом наблюдаем, обязательно контролируем размещение графиков подготовительных работ, следим за соблюдением сроков и качеством, - сказал врио руководителя Государственной жилищной инспекции по Самарской области Георгий Степанян. - В ходе выездных обследований многоквартирных домов осматриваем тепловой контур, целостность водосточных труб, отмостков, общее состояние фасада и при возможности - целостность оголовков, изоляцию сетей".

Параллельно с осмотром домов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду инспекторский состав ГЖИ будет проверять подвальные помещения, имеющие статус укрытий. Они должны быть сухими, чистыми, освещенными, с исправной вентиляцией, без посторонних предметов и т.д.

Кроме того, к новому отопительному сезону в Самаре готовят инженерную инфраструктуру - прежде всего, шесть основных теплоисточников (ТЭЦ, ГРЭС), а также 117 локальных котельных и более 285 центральных тепловых пунктов, где также началась технологическая подготовка. За лето специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и МП "Инженерная служба" города Самары переложат более 14 км теплотрасс. Во взаимодействии с ресурсными компаниями управляющие организации приведут в порядок коммуникации на вводах в жилые дома и внутридомовые системы.

Напомним, за нарушение лицензионных требований при подготовке объектов к осенне-зимней эксплуатации для обслуживающих организаций предусмотрены штрафы от 250 до 300 тыс. рублей. За грубые нарушения размер штрафных санкций больше - например, за отсутствие промывки и опрессовки он составляет от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.

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