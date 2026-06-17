Год колонии получил житель Камышлинского района за пьяную драку

29‑летний житель с. Новое Усманово осужден за нанесение тяжких травм приятелю, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в сентябре 2025 г., когда в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил своего знакомого во дворе дома на ул. Школьной, причинив множественные переломы.

Суд, руководствуясь позицией государственного обвинителя, приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.