Год колонии получил житель Камышлинского района за пьяную драку

29‑летний житель с. Новое Усманово осужден за нанесение тяжких травм приятелю, сообщает прокуратура Самарской области.
Инцидент произошел в сентябре 2025 г., когда в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил своего знакомого во дворе дома на ул. Школьной, причинив множественные переломы.
Суд, руководствуясь позицией государственного обвинителя, приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???