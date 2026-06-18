Самарчанка с 9 детьми регистрировала в своей квартире мигрантов

Жительница Самары осуждена Куйбышевским районным судом за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет иностранцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Следствие и суд установили, что гражданка оформила фиктивную регистрацию по месту жительства для четырех иностранных граждан и фиктивно поставила на учет по месту пребывания семнадцать иностранцев. При этом у нее не было намерения предоставлять им жилье для фактического проживания.
Своими действиями подсудимая мешала отделу по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району Самарской области выполнять контрольные функции, а именно отслеживать соблюдение иностранцами миграционных правил и их передвижение по территории РФ.
При определении меры наказания суд учел смягчающие обстоятельства: материальное положение осужденной и наличие у нее девяти малолетних детей. В итоге гражданка приговорена к штрафу в размере 400 тыс. руб. в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???