Самарчанка с 9 детьми регистрировала в своей квартире мигрантов

Жительница Самары осуждена Куйбышевским районным судом за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет иностранцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Следствие и суд установили, что гражданка оформила фиктивную регистрацию по месту жительства для четырех иностранных граждан и фиктивно поставила на учет по месту пребывания семнадцать иностранцев. При этом у нее не было намерения предоставлять им жилье для фактического проживания.

Своими действиями подсудимая мешала отделу по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району Самарской области выполнять контрольные функции, а именно отслеживать соблюдение иностранцами миграционных правил и их передвижение по территории РФ.

При определении меры наказания суд учел смягчающие обстоятельства: материальное положение осужденной и наличие у нее девяти малолетних детей. В итоге гражданка приговорена к штрафу в размере 400 тыс. руб. в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.