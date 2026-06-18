Из-за нападения псов на мужчину в Самарской области возбудили уголовное дело

ЧП произошло около Алексеевских озер. Собаки находились на самовыгуле.
В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Причиной стало нападение собак на мужчину.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 29 мая 2026 года около Алексеевских озер, расположенных в Волжском районе, на местного жителя напали собаки, находящиеся на самовыгуле. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, в связи с чем ему понадобилась медицинская помощь", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Ранее в соцсетях сообщали, что три алабая разорвали мужчине ногу. Согласно публикациям, мужчина приехал в тот день на рыбалку, а у водоема был шлагбаум и место охраняли собаки. На проходе к озеру на мужчину набросились псы. В итоге у него укушенные раны в районе колена.
Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...