Из-за нападения псов на мужчину в Самарской области возбудили уголовное дело

ЧП произошло около Алексеевских озер. Собаки находились на самовыгуле.

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Причиной стало нападение собак на мужчину.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 29 мая 2026 года около Алексеевских озер, расположенных в Волжском районе, на местного жителя напали собаки, находящиеся на самовыгуле. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, в связи с чем ему понадобилась медицинская помощь", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Ранее в соцсетях сообщали, что три алабая разорвали мужчине ногу. Согласно публикациям, мужчина приехал в тот день на рыбалку, а у водоема был шлагбаум и место охраняли собаки. На проходе к озеру на мужчину набросились псы. В итоге у него укушенные раны в районе колена.

Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.