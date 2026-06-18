Ford и Нива столкнулись лоб в лоб в Красноармейском районе

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В среду, 17 июня, в 17:30 на 33 км автодороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, сообщают спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"