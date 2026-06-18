Два человека погибли в аварии на трассе М5 в Самарской области

В четверг, 18 июня, в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили спасатели ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В 08:20, на 866 км трассы М-5 "Урал", произошло столкновение двух транспортных средств: грузового Hongyan и легкового Toyota Corolla. По предварительным данным Госавтоинспекции, большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал, его госпитализировали в сызранскую ЦГРБ.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.