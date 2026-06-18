Два человека погибли в аварии на трассе М5 в Самарской области

В четверг, 18 июня, в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили спасатели ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
В 08:20, на 866 км трассы М-5 "Урал", произошло столкновение двух транспортных средств: грузового Hongyan и легкового Toyota Corolla. По предварительным данным Госавтоинспекции, большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал, его госпитализировали в сызранскую ЦГРБ.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!