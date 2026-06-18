В Новосемейкино пенсионер на авто врезался в дерево и был госпитализирован

В среду, 17 июня, в Красноярском районе в результате ДТП госпитализирован пенсионер, сообщает облглавк.

В пгт Новосемейкино, в 12:50 возле дома № 4 по ул. Школьной, 85-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21074, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил съезд с дороги на обочину, где наехал на дерево.

В результате аварии водитель госпитализирован.