Студентка из Самарской области в поисках работы нарвалась на мошенников

22‑летняя студентка, по данным ГУ МВД, стала жертвой мошенников, поверив заманчивому объявлению о подработке.
Объявление девушка нашла в интернете. Условия казались подходящими: гибкий график, высокий доход, несложные обязанности."Работодатель" подробно рассказал подробности и ответил на все вопросы.
Когда студентка согласилась выйти на работу, в качестве "гарантии трудоустройства" ее попросили внести предоплату- более 100 тыс. рублей. Не заподозрив подвоха, девушка отправила деньги на указанный счет.
После перевода аферисты заблокировали соискателя. Многократные попытки дозвониться ни к чему не привели. Тогда студентка осознала, что стала жертвой мошенников.
Она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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