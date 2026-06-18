Студентка из Самарской области в поисках работы нарвалась на мошенников

22‑летняя студентка, по данным ГУ МВД, стала жертвой мошенников, поверив заманчивому объявлению о подработке.

Объявление девушка нашла в интернете. Условия казались подходящими: гибкий график, высокий доход, несложные обязанности."Работодатель" подробно рассказал подробности и ответил на все вопросы.

Когда студентка согласилась выйти на работу, в качестве "гарантии трудоустройства" ее попросили внести предоплату- более 100 тыс. рублей. Не заподозрив подвоха, девушка отправила деньги на указанный счет.

После перевода аферисты заблокировали соискателя. Многократные попытки дозвониться ни к чему не привели. Тогда студентка осознала, что стала жертвой мошенников.

Она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.