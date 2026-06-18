В Отрадном неравнодушные люди и полицейские вернули пожилую женщину домой

В Отрадном полицейские вместе с неравнодушными гражданами помогли 80‑летней женщине, потерявшей ориентацию в пространстве, вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Местные жители заметили на улице 80‑летнюю женщину, которая была одета не по погоде: в легкой кофте и домашних тапочках. Пожилая дама не могла вспомнить, где живет. Супружеская пара решила помочь потерявшейся и предложила ей проехать по соседним улицам в надежде, что она узнает знакомые места. Но женщина оставалась дезориентированной, поэтому граждане обратились в полицию.
Тогда неравнодушные граждане обратились в полицию. Сотрудники Отдела МВД по г. Отрадному успокоили пенсионерку, предложили ей ужин и чай, а также выяснили ее данные. Вскоре удалось установить адрес, и женщину благополучно доставили домой.
Встревоженный муж пенсионерки уже начал самостоятельный поиск, так как женщина ушла в магазин несколько часов назад и не вернулась. Он поблагодарил полицейских и неравнодушных граждан за помощь в возвращении супруги.
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