Горевший дом на ул. 22 Партсъезда в Самаре признали опасным для проживания

В Самаре жителям дома на ул. 22 Партсъезда, пострадавшего от пожара, сообщили о необходимости покинуть его. Объявления об эвакуации, которая пройдет 17 июня, появились на доме.

В объявлениях сообщается, что дом определен зоной ЧС и опасен для нахождения. Жителям всех четырех подъездов предлагают перебраться в пункт временного размещения, организованный на базе школы, с перспективой получения жилья в маневренном фонде.

Также 16 июня был опубликован проект постановления мэрии о признании ситуации с домом ЧС муниципального характера. В документе при этом прямо говорится, что обрушение строительных конструкций произошло в результате взрыва газа.

Также постановление предписывает после завершения первоочередных аварийных работ обеспечить обследование технического состояния строительных конструкций дома.

Напомним, пожар в доме №20 по ул. 22 Партсъезда произошел вечером 14 июня. Сообщалось, что ему предшествовал "хлопок" газа. Пожар унес жизни двух женщин.