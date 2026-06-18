В Сызрани несовершоннолетний без прав сбил двух женщин на пешеходном переходе

В среду, 17 июня, в 22:25 на территории Сызрани, возле дома № 22 по ул. Октябрьской, произошло ДТП с пострадавшими пешеходами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За рулем автомобиля ВАЗ‑21150 находился 16‑летний подросток, который не имел водительских прав, а сама машина не была зарегистрирована. Двигаясь на автомобиле, юноша допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо.

Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Медики приняли решение о госпитализации 32‑летней женщины, а 24‑летней местной жительнице назначено амбулаторное лечение.