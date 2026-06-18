В Сызрани несовершоннолетний без прав сбил двух женщин на пешеходном переходе

В среду, 17 июня, в 22:25 на территории Сызрани, возле дома № 22 по ул. Октябрьской, произошло ДТП с пострадавшими пешеходами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За рулем автомобиля ВАЗ‑21150 находился 16‑летний подросток, который не имел водительских прав, а сама машина не была зарегистрирована. Двигаясь на автомобиле, юноша допустил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо.
Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Медики приняли решение о госпитализации 32‑летней женщины, а 24‑летней местной жительнице назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!