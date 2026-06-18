Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с грузовиком

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В четверг, 18 июня, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области