В Сергиевском районе Kia Rio съехала в кювет, водитель в больнице

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В четверг, 18 июня, в 9:46 случилось дорожно-транспортное происшествие в поселке Сургут Сергиевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"