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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил онлайн-оформление перехода в свою сеть для клиентов, у которых регион проживания и оформления сим-карты не совпадают. Этот инструмент актуален для тех, кто заключил договор связи в одном регионе, потом переехал в другой и решил сменить оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Например, клиент переехал в Москву, но сохранил номер оператора из Санкт-Петербурга или любого другого региона. Находясь в столице, клиент решил перейти в Билайн, но сохранить свой текущий номер, полученный в другом городе. До сих пор оформить переход с пластиковой сим-картой онлайн было нельзя, если регион номера не совпадал с регионом, где человек живет сейчас. Такая опция раньше работала только для е-сим. Однако большинство девайсов не поддерживают этот форм-фактор сим-карты, поэтому Билайн переработал логику клиентского пути, что позволило снять подобные ограничения и сделать переход в Билайн более удобным и доступным. Благодаря новому сценарию клиенты, переносящие в Билайн свой номер другого оператора и региона, также могут воспользоваться специальными акциями и предложениями, доступными в диджитал-среде.

Технически это устроено так: клиент заходит на сайт Билайна, выбирает геолокацию по месту своего фактического нахождения, вводит свой номер (другого оператора) и оформляет заказ. При этом система заранее показывает важный нюанс: тариф будет применяться по региону переносимого номера. После оформления заказа клиент приходит в выбранный офис Билайна, получает сим-карту с временным номером региона переносимого номера, а дальше запускается стандартный процесс переноса.

Важно, что в текущем сценарии регион номера не меняется. Если человек живет в Москве, но переносит в Билайн номер другого оператора из Санкт-Петербурга, он получит сим-карту Билайна с регионом Санкт-Петербург и тарифом этого региона.

Запуск Билайна — практический шаг в сторону новой рыночной логики, к которой отрасль сейчас активно готовится. С 1 сентября 2026 года в России должна заработать более широкая модель межрегионального MNP. В ней абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. Текущий сценарий Билайна пока не является полноценным межрегиональным MNP в будущем регуляторном смысле, так как не включает смену региона номера, но уже сейчас снимает одно из ключевых клиентских ограничений в онлайн-канале.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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