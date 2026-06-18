Министерство образования Самарской области начало публиковать список стобалльников ЕГЭ‑2026

В 2026 г. ЕГЭ в регионе сдают свыше 12700 выпускников. Нововведение этого учебного года, реализованное на основании поручения президента РФ Владимира Путина: экзаменационная кампания стартовала 1 июня. При этом учебный год закончился для школьников 26 мая. Благодаря этому у выпускников была еще неделя для подготовки к экзаменам.
Первые результаты участники ЕГЭ начали получать с 13 июня.
"Выпускники Самарской области получили результаты единого государственного экзамена по химии, литературе, истории и русскому языку. Экзамены по этим предметам ребята сдавали 1 и 4 июня. На данный момент в регионе 139 стобалльных результатов, в том числе пятеро выпускников стали двухсотбалльниками", — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
Высшие баллы по русскому языку и литературе получили Маринина Мария из сызранской школы № 17, Денисова Елизавета из тольяттинской гимназии № 39 и Шашкина Александра из тольяттинского лицея № 76.
По 100 баллов по русскому языку и химии получили Кочетова Валерия из образовательного центра п. г. т. Стройкерамика и Смолева Елизавета из самарской школы № 65.
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