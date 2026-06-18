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Общество

Курортный комплекс "Сосновая Роща" восстановил канатную дорогу в Ялте

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пгт Гаспра после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща". В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, Глава администрации города Ялта Янина Павленко, Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса "Сосновая Роща" Кирилл Пирогов.

Слева направо Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, Глава администрации города Ялта Янина Павленко Слева направо Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, Глава администрации города Ялта Янина Павленко
Фото: предоставлено пресс-службой курортного комплекса "Сосновая Роща"

В 2026 году курортный комплекс "Сосновая Роща" реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.

"Продолжается активная структурная работа по модернизации и совершенствованию туристической инфраструктуры Южного берега Крыма, но вместе с тем — и это важно — сохраняется уникальность этого региона. Хочу поблагодарить всех причастных к работе по обновлению канатной дороги и парка. Получилось очень достойно. Слова признательности также Александру Зинуровичу Шамсутдинову лично — за комплексный подход к реконструкции санатория. Органы власти республики заинтересованы в работе на территории Крыма системных инвесторов, которые приводят уникальные места и объекты в достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания", — отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Во время осмотра восстановленной канатной дороги

Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка "Можжевеловая роща" площадью 1,7 га.

В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4*". Сейчас здесь идёт реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 млрд рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.

Делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4 звезды"

"Любой проект обретает смысл, когда он служит людям в их повседневной жизни. Именно с этой целью велась вся работа. Надеемся, восстановленные объекты принесут реальную, ощутимую пользу каждому, кто приезжает сюда отдыхать или живёт здесь постоянно. После периода простоя канатная дорога нуждалась в ремонте. Теперь она снова связывает поселок с пляжем, а парк стал удобным местом для прогулок. Впереди масштабные строительные работы на территории бывшего санатория "Марат", которые уже стартовали. Приложим все усилия, чтобы отдых в Гаспре был комфортным", — подчеркнул Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса на площадке бывшего санатория "Марат" станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.

В ходе мероприятия

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