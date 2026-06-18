Курортный комплекс "Сосновая Роща" восстановил канатную дорогу в Ялте

В пгт Гаспра после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща". В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, Глава администрации города Ялта Янина Павленко, Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса "Сосновая Роща" Кирилл Пирогов.
В 2026 году курортный комплекс "Сосновая Роща" реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.
"Продолжается активная структурная работа по модернизации и совершенствованию туристической инфраструктуры Южного берега Крыма, но вместе с тем — и это важно — сохраняется уникальность этого региона. Хочу поблагодарить всех причастных к работе по обновлению канатной дороги и парка. Получилось очень достойно. Слова признательности также Александру Зинуровичу Шамсутдинову лично — за комплексный подход к реконструкции санатория. Органы власти республики заинтересованы в работе на территории Крыма системных инвесторов, которые приводят уникальные места и объекты в достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания", — отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка "Можжевеловая роща" площадью 1,7 га.
В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4*". Сейчас здесь идёт реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 млрд рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.
"Любой проект обретает смысл, когда он служит людям в их повседневной жизни. Именно с этой целью велась вся работа. Надеемся, восстановленные объекты принесут реальную, ощутимую пользу каждому, кто приезжает сюда отдыхать или живёт здесь постоянно. После периода простоя канатная дорога нуждалась в ремонте. Теперь она снова связывает поселок с пляжем, а парк стал удобным местом для прогулок. Впереди масштабные строительные работы на территории бывшего санатория "Марат", которые уже стартовали. Приложим все усилия, чтобы отдых в Гаспре был комфортным", — подчеркнул Председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса на площадке бывшего санатория "Марат" станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги