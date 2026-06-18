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Общество

Возраст — не помеха: пенсионеры раскрывают таланты в проекте "Самарское долголетие"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа "Самарское долголетие", которую запустили в феврале 2025 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, активно развивается. Проект воплощается в жизнь в рамках национального проекта "Семья".

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Задача проекта — помочь гражданам старшего возраста оставаться здоровыми, социально активными и вовлеченными в общественную жизнь.

Главная особенность центров — принцип "равный — равному". Средний возраст участников составляет около 65 лет. Они не ограничиваются посещением мероприятий, а активно участвуют в их организации, делятся накопленным опытом и пробуют себя в новых ролях.

"Участники сами формируют досуговые и образовательные программы, а также выступают в роли "наставников" и проводят занятия по разным дисциплинам. Если не хватает опыта и требуется помощь, обращаются к кураторам проекта", — рассказала и. о. директора КЦСОН Самарского округа Лилия Дьякова.

Больше всего участники ценят такие активности, как адаптивная физкультура с элементами цигун, литературные клубы, курсы компьютерной и финансовой грамотности, шитье и рисование.

Татьяна Афонина посещает центр уже второй год. Освоив навыки в детской художественной школе, она теперь передает их другим. "Рисуем в основном гуашью, чаще выбираем природную тематику, цветы — к этому у всех лежит душа. Коллектив здесь замечательный, на занятия люди приходят с удовольствием. Кто‑то неожиданно открывает в себе способности, ведь возраст талантам — не помеха. Кроме того, рисование помогает развивать моторику, пространственное мышление — все это крайне важно для возрастного человека", — поделилась женщина.

Алла Ефимова, практикующий психолог с 35‑летним стажем, также нашла в центре новое поле для профессиональной реализации. Она вспоминает: "Когда я пришла в центр, руководство попросило меня взяться за психологическое направление. Мне стало это интересно. В течение полугода я вела индивидуальные консультации и групповые занятия. Мы рассматривали механизмы памяти, внимания, мышления, говорили о семейных отношениях и других аспектах жизни. Первый цикл занятий завершен, в планах продолжить эту практику". По ее наблюдениям, в центре сложилась особая атмосфера: сотрудники преданы своему делу и всегда готовы прийти на помощь, проявить внимание и поддержку, искренне сопереживая проблемам посетителей.

Для удобства участников разработано мобильное приложение "Самарское долголетие". В нем публикуется: актуальное расписание мероприятий, полезные советы по ведению здорового образа жизни, новости проекта и другая важная информация.

Присоединиться к программе может любой желающий — для этого достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

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