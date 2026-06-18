Участок трассы М‑5 "Урал" перешел в региональную собственность 

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Во вторник, 16 июня, автомобильная дорога общего пользования федерального значения М‑5 "Урал" по маршруту Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, а именно ее участок "подъезд к г. Самара" (км 0+480 — км 12+000), официально передана в ведение Самарской области. Об этом информировало ФКУ Поволжуправтодор.