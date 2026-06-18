Академия стратегических коммуникаций "ТопБЛОГ"  ждет авторов из Самарской области

Авторы контента, журналисты, редакторы, продюсеры и медиаспециалисты из Самарской области смогут принять участие в спецнаправлении "Медиакультура и личный бренд" Академии стратегических коммуникаций. Направление разработано Всероссийским проектом "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Для участников — это шанс перенять опыт ведущих экспертов государственных и бизнес-организаций в сфере медиа и стать частью профессионального сообщества медиаспециалистов, готовых формировать новые стандарты коммуникации в российской цифровой среде.

Подать заявку можно на цифровой платформе "Россия — страна возможностей" до 15 июля.

Академия стратегических коммуникаций — первая в России федеральная программа подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа. Ее главная цель — формирование кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов и стратегических целей развития страны. Участники погружаются в современную медиасреду, изучают инструменты медиааналитики и медиакультуры, работают с цифровыми продуктами и аудиторией, осваивают практики управления информационными рисками и построения устойчивых коммуникационных стратегий.

Спецнаправление "Медиакультура и личный бренд", разработанное совместно со Всероссийским проектом "ТопБЛОГ", посвящено развитию современных авторов и медиаспециалистов, которые готовы усиливать свое влияние через качественный контент, профессиональную репутацию и ответственную коммуникацию. Участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Присоединиться к направлению могут жители Российской Федерации и иностранных государств старше 18 лет.

Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил: "За пять лет проект "ТопБЛОГ" объединил более 300 тысяч авторов из всех регионов России и десятков стран мира. Многие участники проекта смогли выстроить успешную медиакарьеру, собрать многомиллионную аудиторию, создать собственные медиа, реализовать масштабные общественные инициативы и получить поддержку крупнейших организаций страны. Сегодня медиа становятся пространством формирования смыслов, а значит, растет роль тех, кто создает содержательный и качественный контент. Академия стратегических коммуникаций дает возможность получить современные знания, найти единомышленников и стать частью сообщества людей, которые будут определять развитие медиасферы страны в ближайшие годы".

Обучение по направлению пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит освоить установочный онлайн-курс Академии стратегических коммуникаций, после чего они смогут перейти к программе проекта "ТопБЛОГ". По итогам обучения и выполнения итогового тестирования будет сформирован рейтинг участников. Не более 100 лучших слушателей направления "Медиакультура и личный бренд" получат приглашение на очный образовательный модуль, который пройдет с 6 по 9 августа 2026 года в Калининградской области на базе образовательно-досугового центра в поселке Донское.

Слушатели программы научатся смотреть на свой блог как на полноценную медиасистему, где тема, аудитория, формат, площадки и регулярность работают на достижение долгосрочных целей. Они смогут определить собственный авторский голос, сформировать сильный личный бренд и понять, как превратить опыт, ценности и мировоззрение в узнаваемый культурный код, который делает автора по-настоящему уникальным.

Отдельное внимание в образовательном курсе проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" будет уделено профессиональным стандартам работы с информацией. Участники освоят инструменты цифровой журналистики, научатся проверять факты, работать с источниками, создавать качественные материалы и ответственно работать с общественно значимой информацией. Большой блок программы посвящен сторителлингу и драматургии контента. Участники разберут механики создания историй, которые удерживают внимание аудитории, вызывают эмоциональный отклик и становятся основой сильного медиавлияния. Будущие медиалидеры также изучат принципы медиаэтики и информационной ответственности, научатся работать со сложными темами, сохранять профессиональную позицию под давлением и принимать решения в условиях высокой публичности.

Кроме того, программа поможет выстроить стратегический подход к развитию собственных площадок: от создания медиакалендаря и контент-планирования до формирования сообщества единомышленников вокруг своих проектов. Участники узнают, как превращать подписчиков в активное сообщество, выстраивать живой диалог с аудиторией и создавать контент, который остается востребованным в долгосрочной перспективе.

Экспертами направления выступят известные представители медиасферы, креативных индустрий и профессионального сообщества. Среди них — директор Департамента коммуникаций РГГУ, председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова, российский медиаэксперт, руководитель проекта "Люди в культуре", изданий "Типичная Москва" и Daily Moscow, член Союза журналистов РФ Игорь Сумин, сооснователь креативного агентства и продакшна "Громкие рыбы", режиссер Тимур Исмаев, секретарь Союза журналистов РФ, член Общественной палаты РФ, продюсер, медиатехнолог Екатерина Агранович, преподаватель по SMM в РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИУ ВШЭ, спикер Digital-Оттепель, Российского общества "Знание", проекта МедиаШУМ, проекта МУЗА от Сбер Федор Жуков, основатель и президент AVRA Ассоциации, эксперт в сфере креативных индустрий и интерактивных технологий Екатерина Филатова, предприниматель, сооснователь и коммерческий директор компании "АйдоЛаб", эксперт по публичным выступлениям, эксперт Росмолодежь.Гранты Артем Ступак.

Направление "Медиакультура и личный бренд" станет точкой входа в профессиональное сообщество авторов и медиаспециалистов, которые готовы развиваться вместе с отраслью и формировать новые стандарты коммуникации в цифровой среде.

Организатором программы Академии стратегических коммуникаций выступает Центр развития молодежных медиа "ШУМ", соорганизатор цифровой программы — Президентская платформа "Россия — страна возможностей". "Академия стратегических коммуникаций" реализуется при поддержке Администрации президента РФ в рамках национального проекта "Молодежь и дети".