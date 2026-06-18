Академия стратегических коммуникаций "ТопБЛОГ"  ждет авторов из Самарской области

Авторы контента, журналисты, редакторы, продюсеры и медиаспециалисты из Самарской области смогут принять участие в спецнаправлении "Медиакультура и личный бренд" Академии стратегических коммуникаций. Направление разработано Всероссийским проектом "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Для участников — это шанс перенять опыт ведущих экспертов государственных и бизнес-организаций в сфере медиа и стать частью профессионального сообщества медиаспециалистов, готовых формировать новые стандарты коммуникации в российской цифровой среде.
Подать заявку можно на цифровой платформе "Россия — страна возможностей" до 15 июля.
Академия стратегических коммуникаций — первая в России федеральная программа подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа. Ее главная цель — формирование кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов и стратегических целей развития страны. Участники погружаются в современную медиасреду, изучают инструменты медиааналитики и медиакультуры, работают с цифровыми продуктами и аудиторией, осваивают практики управления информационными рисками и построения устойчивых коммуникационных стратегий.
Спецнаправление "Медиакультура и личный бренд", разработанное совместно со Всероссийским проектом "ТопБЛОГ", посвящено развитию современных авторов и медиаспециалистов, которые готовы усиливать свое влияние через качественный контент, профессиональную репутацию и ответственную коммуникацию. Участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Присоединиться к направлению могут жители Российской Федерации и иностранных государств старше 18 лет.
Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил: "За пять лет проект "ТопБЛОГ" объединил более 300 тысяч авторов из всех регионов России и десятков стран мира. Многие участники проекта смогли выстроить успешную медиакарьеру, собрать многомиллионную аудиторию, создать собственные медиа, реализовать масштабные общественные инициативы и получить поддержку крупнейших организаций страны. Сегодня медиа становятся пространством формирования смыслов, а значит, растет роль тех, кто создает содержательный и качественный контент. Академия стратегических коммуникаций дает возможность получить современные знания, найти единомышленников и стать частью сообщества людей, которые будут определять развитие медиасферы страны в ближайшие годы".
Обучение по направлению пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит освоить установочный онлайн-курс Академии стратегических коммуникаций, после чего они смогут перейти к программе проекта "ТопБЛОГ". По итогам обучения и выполнения итогового тестирования будет сформирован рейтинг участников. Не более 100 лучших слушателей направления "Медиакультура и личный бренд" получат приглашение на очный образовательный модуль, который пройдет с 6 по 9 августа 2026 года в Калининградской области на базе образовательно-досугового центра в поселке Донское.
Слушатели программы научатся смотреть на свой блог как на полноценную медиасистему, где тема, аудитория, формат, площадки и регулярность работают на достижение долгосрочных целей. Они смогут определить собственный авторский голос, сформировать сильный личный бренд и понять, как превратить опыт, ценности и мировоззрение в узнаваемый культурный код, который делает автора по-настоящему уникальным.
Отдельное внимание в образовательном курсе проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" будет уделено профессиональным стандартам работы с информацией. Участники освоят инструменты цифровой журналистики, научатся проверять факты, работать с источниками, создавать качественные материалы и ответственно работать с общественно значимой информацией. Большой блок программы посвящен сторителлингу и драматургии контента. Участники разберут механики создания историй, которые удерживают внимание аудитории, вызывают эмоциональный отклик и становятся основой сильного медиавлияния. Будущие медиалидеры также изучат принципы медиаэтики и информационной ответственности, научатся работать со сложными темами, сохранять профессиональную позицию под давлением и принимать решения в условиях высокой публичности.
Кроме того, программа поможет выстроить стратегический подход к развитию собственных площадок: от создания медиакалендаря и контент-планирования до формирования сообщества единомышленников вокруг своих проектов. Участники узнают, как превращать подписчиков в активное сообщество, выстраивать живой диалог с аудиторией и создавать контент, который остается востребованным в долгосрочной перспективе.
Экспертами направления выступят известные представители медиасферы, креативных индустрий и профессионального сообщества. Среди них — директор Департамента коммуникаций РГГУ, председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова, российский медиаэксперт, руководитель проекта "Люди в культуре", изданий "Типичная Москва" и Daily Moscow, член Союза журналистов РФ Игорь Сумин, сооснователь креативного агентства и продакшна "Громкие рыбы", режиссер Тимур Исмаев, секретарь Союза журналистов РФ, член Общественной палаты РФ, продюсер, медиатехнолог Екатерина Агранович, преподаватель по SMM в РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИУ ВШЭ, спикер Digital-Оттепель, Российского общества "Знание", проекта МедиаШУМ, проекта МУЗА от Сбер Федор Жуков, основатель и президент AVRA Ассоциации, эксперт в сфере креативных индустрий и интерактивных технологий Екатерина Филатова, предприниматель, сооснователь и коммерческий директор компании "АйдоЛаб", эксперт по публичным выступлениям, эксперт Росмолодежь.Гранты Артем Ступак.
Направление "Медиакультура и личный бренд" станет точкой входа в профессиональное сообщество авторов и медиаспециалистов, которые готовы развиваться вместе с отраслью и формировать новые стандарты коммуникации в цифровой среде.
Организатором программы Академии стратегических коммуникаций выступает Центр развития молодежных медиа "ШУМ", соорганизатор цифровой программы — Президентская платформа "Россия — страна возможностей". "Академия стратегических коммуникаций" реализуется при поддержке Администрации президента РФ в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.