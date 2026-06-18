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Общество

Превратите идею в бизнес: самарские мамы могут подать заявку на участие в образовательной программе

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" открыли прием заявок на участие в региональном этапе федерального образовательного проекта "Мама-предприниматель".

Фото: минэкономразвития Самарской области

В 2026 г. программа традиционно пройдет в двух городах — в Тольятти с 31 августа по 4 сентября и в Самаре 7–11 сентября. 14 сентября состоится региональный финал конкурса.

Прием заявок осуществляется по ссылке до 24 августа для Тольятти, до 31 августа для Самары.

"С каждым годом все больше женщин стремятся реализовать свой потенциал в предпринимательстве, приносить пользу обществу и менять мир вокруг к лучшему. Приглашаю энергичных и целеустремленных жительниц нашего региона подавать заявки и участвовать в проекте. "Мама-предприниматель" уже зарекомендовала себя как площадка для уверенного старта, получения новых знаний, поддержки единомышленников и экспертов. Уверен, что выпускницы программы реализуют свои инициативы и внесут свой заметный вклад в экономическое развитие Самарской области", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Программа Минэкономразвития России "Мама-предприниматель" создана для женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске, и при этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. Проект призван помочь участницам справиться с типичными вызовами, с которыми сталкивается любой начинающий предприниматель: освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку.

Ключевое требование для участия — наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом. В этом году подать заявку теперь могут и те мамы, чей бизнес на конец 2026 г. работает не более трех лет (ранее этот срок ограничивался одним годом). Сферы деятельности не ограничены — от создания изделий ручной работы и услуг в сфере индустрии красоты до производственных проектов.

"Мама-предприниматель" входит в перечень инструментов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Комплексная программа проходит в два этапа. На региональном этапе участницы осваивают основы ведения бизнеса, дорабатывают бизнес-идеи, получают консультации экспертов и действующих предпринимателей, посещают успешные компании региона. После — защищают свои проекты, лучший из которых получает денежный приз в размере 150 тыс. рублей.
Победительницы региональных этапов и дополнительных треков переходят на федеральный этап. Финалисток выбирает экспертное жюри с помощью голосования.

По результатам программы "Мама-предприниматель" 2025 г. проект из Самарской области стал победителем федерального финала. Жительница Тольятти Екатерина Рожкова выиграла главный приз в 1 млн рублей, который позволил запустить мастерскую по пошиву адаптивной одежды для детей.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер: Фонд "Наше будущее". Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

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