В субботу, 20 июня в 10.00 в поселке Волжский (Красноярский р., п. Волжский, ул. Пионерская, 6А, у Церкви Неупиваемая Чаша) стартует III Слет многодетных семей Самарской области — трехдневное мероприятие, которое станет главным семейным событием этого лета.
Организаторы — Объединение многодетных семей Самарской области и КЦСОН Самарского округа при поддержке Минсоцдемографии Самарской области — подготовили насыщенную программу для родителей и детей всех возрастов.
Для родителей пройдут психологические тренинги, йога и танцевальные мастер-классы, консультации КЦСОН по вопросам социальной поддержки, а также консультации Управления социальной защиты населения о льготах, пособиях и других мерах поддержки многодетных семей.
Для детей и подростков — развивающие игры, аниматоры, музыкальное лото, игры на гитаре и баттл поколений. А для всей семьи — концерты, кино под открытым небом, живое общение, обмен опытом и заряд позитива.
Одними из участников станет вдохновляющая семья Смирновых из Самары: Анна и Сергей воспитывают пятерых детей — Алексея (16 лет), Марию (13 лет), Дмитрия (10 лет) и двойняшек Анну и Екатерину (по 4 года). В 2025 г. на II Слете их история вдохновила сотни участников, и в этом году они снова будут делиться опытом. "Когда у тебя много детей, ты учишься расставлять приоритеты, находить время для каждого и ценить каждую минуту, проведенную вместе. На слете мы не только отдохнули, но и получили ценные советы от психологов, познакомились с другими семьями, обменялись опытом. Это невероятно заряжает!" — делится Анна Смирнова.
"Приходите сами, приводите друзей! Будет громко, весело и по-настоящему семейно!" — приглашают организаторы.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги