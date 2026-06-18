В субботу, 20 июня в 10.00 в поселке Волжский (Красноярский р., п. Волжский, ул. Пионерская, 6А, у Церкви Неупиваемая Чаша) стартует III Слет многодетных семей Самарской области — трехдневное мероприятие, которое станет главным семейным событием этого лета.

Организаторы — Объединение многодетных семей Самарской области и КЦСОН Самарского округа при поддержке Минсоцдемографии Самарской области — подготовили насыщенную программу для родителей и детей всех возрастов.

Для родителей пройдут психологические тренинги, йога и танцевальные мастер-классы, консультации КЦСОН по вопросам социальной поддержки, а также консультации Управления социальной защиты населения о льготах, пособиях и других мерах поддержки многодетных семей.

Для детей и подростков — развивающие игры, аниматоры, музыкальное лото, игры на гитаре и баттл поколений. А для всей семьи — концерты, кино под открытым небом, живое общение, обмен опытом и заряд позитива.

Одними из участников станет вдохновляющая семья Смирновых из Самары: Анна и Сергей воспитывают пятерых детей — Алексея (16 лет), Марию (13 лет), Дмитрия (10 лет) и двойняшек Анну и Екатерину (по 4 года). В 2025 г. на II Слете их история вдохновила сотни участников, и в этом году они снова будут делиться опытом. "Когда у тебя много детей, ты учишься расставлять приоритеты, находить время для каждого и ценить каждую минуту, проведенную вместе. На слете мы не только отдохнули, но и получили ценные советы от психологов, познакомились с другими семьями, обменялись опытом. Это невероятно заряжает!" — делится Анна Смирнова.

"Приходите сами, приводите друзей! Будет громко, весело и по-настоящему семейно!" — приглашают организаторы.