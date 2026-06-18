В Муранке столкнулись Lada Priora и "десятка", есть пострадавшие

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В четверг, 18 июня, в 10:05 на въезде в село Муранка Шигонского района произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Priora и ВАЗ‑2110, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"