Студентка из Похвистнево оштрафована за услуги дроппера

В Похвистнево студентка колледжа признана судом виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа другому лицу).

Установлено, что девушка за денежное вознаграждение оформила банковскую карту и передала ее стороннему лицу. В последующем счет привязанный к переданной банковской карте использовался для вывода средств, полученных в результате преступной деятельности неустановленных лиц.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 6,5 тыс. руб. с конфискацией денежных средств полученных от незаконной сделки, сообщает прокуратура Самарской области.