Студентка из Похвистнево оштрафована за услуги дроппера

В Похвистнево студентка колледжа признана судом виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа другому лицу).
Установлено, что девушка за денежное вознаграждение оформила банковскую карту и передала ее стороннему лицу. В последующем счет привязанный к переданной банковской карте использовался для вывода средств, полученных в результате преступной деятельности неустановленных лиц.
С учетом мнения прокурора суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 6,5 тыс. руб. с конфискацией денежных средств полученных от незаконной сделки, сообщает прокуратура Самарской области.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???