Жителю Самарской области вынесли приговор за взятку полицейским

Служители Фемиды приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. тольяттинца Евгения Судачкова. Его обвинили в попытке дать взятку в 20 тыс. руб. полицейским Киржаеву и Николаеву.
Как рассказал суду один из свидетелей, старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Тольятти, он и коллеги участвовали в федеральном оперативно-профилактическом мероприятии, направленном на предупреждение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.
У Судачкова нашли нарушение и сообщили, что его техника будет изъята. Судачков стал упрашивать не привлекать его к административной и уголовной ответственности, не изымать у него технику. "При этом предлагал денежные средства — 20 тысяч рублей. Я пояснил Судачкову, что его предложение незаконно, что выявленное правонарушение или преступление будет все равно оформлено по приезду следственно-оперативной группы; тем не менее Судачков, находясь в служебном автомобиле, положил на переднюю панель для стаканов возле рычага коробки передач четыре купюры по 5 000 рублей", — рассказал суду полицейский.
Позже Судачков не согласился с приговором за попытку дать взятку и обжаловал его, но вердикт оставили в силе.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???