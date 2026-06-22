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Суды Происшествия

Жителю Самарской области вынесли приговор за взятку полицейским

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служители Фемиды приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. тольяттинца Евгения Судачкова. Его обвинили в попытке дать взятку в 20 тыс. руб. полицейским Киржаеву и Николаеву.

Как рассказал суду один из свидетелей, старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Тольятти, он и коллеги участвовали в федеральном оперативно-профилактическом мероприятии, направленном на предупреждение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.

У Судачкова нашли нарушение и сообщили, что его техника будет изъята. Судачков стал упрашивать не привлекать его к административной и уголовной ответственности, не изымать у него технику. "При этом предлагал денежные средства — 20 тысяч рублей. Я пояснил Судачкову, что его предложение незаконно, что выявленное правонарушение или преступление будет все равно оформлено по приезду следственно-оперативной группы; тем не менее Судачков, находясь в служебном автомобиле, положил на переднюю панель для стаканов возле рычага коробки передач четыре купюры по 5 000 рублей", — рассказал суду полицейский.

Позже Судачков не согласился с приговором за попытку дать взятку и обжаловал его, но вердикт оставили в силе.

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