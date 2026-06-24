Создатель нарколаборатории в Шигонском районе получил 9 лет колонии

Прокуратура Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что в июне 2025 г. мужчина вступил в сговор с неустановленными следствием лицами в целях производства наркотиков. Для этого по указанию куратора группы он приобрел частный дом в с. Новодевичьем Шигонского района на деньги, переданные через тайник. В хозяйственных постройках мужчина обустроил лабораторию, закупив оборудование, а также получив бесконтактным способом необходимые химические реактивы и прекурсоры наркотических средств.
В октябре того же года подсудимый был задержан, а из незаконного оборота изъято более 51 кг синтетических наркотических средств и свыше 354 кг их прекурсоров.
Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Жилой дом, земельный участок и находящиеся на его территории постройки, где производили наркотики, а также автомобиль марки BMW X1, на котором подсудимый перевозил грузы, обращены в доход государства.
В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???