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Создатель нарколаборатории в Шигонском районе получил 9 лет колонии

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что в июне 2025 г. мужчина вступил в сговор с неустановленными следствием лицами в целях производства наркотиков. Для этого по указанию куратора группы он приобрел частный дом в с. Новодевичьем Шигонского района на деньги, переданные через тайник. В хозяйственных постройках мужчина обустроил лабораторию, закупив оборудование, а также получив бесконтактным способом необходимые химические реактивы и прекурсоры наркотических средств.

В октябре того же года подсудимый был задержан, а из незаконного оборота изъято более 51 кг синтетических наркотических средств и свыше 354 кг их прекурсоров.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Жилой дом, земельный участок и находящиеся на его территории постройки, где производили наркотики, а также автомобиль марки BMW X1, на котором подсудимый перевозил грузы, обращены в доход государства.

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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