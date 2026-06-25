В Сызрани будут судить школьницу, подозреваемую в дропперстве

В Сызрани перед судом предстанет 15-летняя школьница, подозреваемая в совершении неправомерных денежных переводов с использованием своей банковской карты (ч. 4 ст. 187 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что 62-летняя жительница города Радужный Владимирской области стала жертвой мошенников: после переписки в социальной сети, которая велась на странице ее знакомой, перевела на указанный расчетный счет 10 тыс. рублей. Впоследствии оказалось, что аккаунт знакомой взломан, и пожилая женщина обратилась к полицейским за помощью. Сотрудниками территориального отдела полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения направлены отдельные поручения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе опроса потерпевшей и изучения банковской документации, оперуполномоченные установили, что похищенные деньги поступили на банковскую карту, принадлежащую 15-летней жительнице Сызрани. Информацию полицейские передали коллегам в Самарскую область.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Сызранское" установили местонахождение злоумышленницы. При опросе в присутствии законных представителей школьница пояснила, что получила предложение заработать в ходе переписки в одном из мессенджеров. Незнакомец заверил, что ее трудовая деятельность не будет связана с запрещенными веществами, подробно объяснил алгоритм и пообещал высокое вознаграждение. Девушка согласилась, передала "работодателю" данные банковской карты и паспорта. После чего самостоятельно за один день семь раз перевела анониму поступившие на ее карту от разных людей суммы от 5 до 15 тыс. руб., а когда получила уведомление от банка о блокировке, догадалась, что ее подработка незаконна. Родителям школьница не сообщила о случившемся.

В настоящее время законным представителям подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В отношении лиц, организовавших незаконную деятельность жительницы Сызрани, материалы выделены в отдельное производство.