Суд вынес приговор по делу о гибели многодетного электрика в Самарской области

Во вторник, 23 июня, Богатовский районный суд огласил решение по уголовному делу о гибели мужчины из-за нарушений условий труда. На скамье подсудимых был предприниматель из Борского района.

Напомним, по одной из версий, началась история с того, что у ПАО "Россети Волга" регулярно возникала проблема с хищением электричества в селах. Чтобы ее решить, начали установку счетчиков непосредственно на столбах электросети. Их установкой должно было заниматься ООО "ТД Рим Русс". Компания подключила к работе субподрядчика — индивидуального предпринимателя Вадима Гауэрта из Борского района. Он же, в свою очередь, привлек электромонтера Сергея Борисенко.

Сергей Борисенко слыл примерным семьянином, воспитывал троих детей. В тот роковой день он работал в селе Широченка Борского района. Мужчина погиб от удара током, когда занимался установкой прибора учета. Предполагается, что виной всему стала не отраженная в схеме линия, шедшая к местному коровнику.

Поскольку смерть наступила на производстве, а работодателем был Вадим Гауэрт, ему было предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По данным следствия, работа Борисенко на Гауэрта подтверждается переписками из телефона электрика с отчетами о работе и фотографиями.

Как отмечал адвокат потерпевшей семьи Евгений Архангельский, ранее суд уже удовлетворил иск по гражданскому делу и взыскал 1 млн руб., признав отношения Гауэрта и Борисенко трудовыми. Прокуратура обжаловала это решение, поскольку в ведомстве уверены, что компенсация должна быть больше.

23 июня был вынесен приговор по уголовному делу. "Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением электромонтажных работ на срок 1 год", — рассказал журналисту Волга Ньюс Евгений Архангельский.