Суд разбирается в гибели многодетного электрика в Борском районе

Суд Богатовского района (по территориальной подсудности к нему относится и Борский район) рассматривает дело о смерти мужчины на производстве. Отец троих детей занимался работами по установке счетчиков учета электричества.

По одной из версий, началась история с того, что у ПАО "Россети Волга" регулярно возникала проблема с хищением электричества в селах. Чтобы ее решить, начали установку счетчиков непосредственно на столбах электросети. Заниматься их установкой должно было ООО "ТД Рим Русс". Компания подключила к работе субподрядчика — индивидуального предпринимателя Вадима Гауэрта. Он же, в свою очередь, привлек электромонтера Сергея Борисенко.

Сергей Борисенко слыл примерным семьянином, у него было трое детей. В тот роковой день он работал в селе Широченка Борского района. Мужчина погиб от удара током, когда занимался установкой прибора учета. Предполагается, что виной всему стала не отраженная в схеме линия, шедшая к местному коровнику.

Поскольку смерть наступила на производстве, а работодателем был Вадим Гауэрт, ему было предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По данным следствия, работа Борисенко на Гауэрта подтверждается переписками из телефона электрика с отчетами о работе и фотографиями. Сейчас это дело рассматривается в суде.

При этом, как отметил адвокат потерпевшей семьи Евгений Архангельский, ранее суд уже удовлетворил иск по гражданскому делу и взыскал 1 млн рублей, признав отношения Гауэрта и Борисенко трудовыми. Сейчас прокуратура обжалует это решение, поскольку в ведомстве уверены, что компенсация должна быть больше.