Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Напомним, Захарина и его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", - рассказал суду следователь при избрании Владимиру Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. При этом защита Захарина настаивала, что в случае с ДК нарушения были устранены. В уголовном деле обвиняемого фигурировал и подрядчик - Денис Фельдблит, но 26 декабря 2022 г. он погиб в ДТП.

Перед судом, кроме Захарина, предстали Елена Афанасьева, Владимир Клюев, Серажутдин Мирзаев. К обвинению добавили и статью о служебном подлоге, а Захарину - еще и о получении взятки.

Суд назначил Захарину три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и запрет занимать руководящие должности на госслужбе. Также экс-главе ГИСН предстоит выплатить штраф в 260,5 тыс. рублей. Трое остальных подсудимых оштрафованы на суммы от 300 т. до 395 тыс. рублей.