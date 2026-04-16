Суд перешел к опросу экс-чиновников самарского Госстройнадзора

Суд Ленинского района Самары перешел к опросу подсудимых по уголовному делу экс-главы ГИСН Самарской области Владимира Захарина и его товарищей. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили участники процесса.

Вместе с Захариным на скамье подсудимых его предполагаемые подельники: Елена Афанасьева, Владимир Клюев и Серажутдин Мирзаев. По мнению участников процесса, после стадии допроса подсудимых, в мае суд может перейти к прениям сторон, на которых прокуратура запросит наказание.

Экс-глава ГИСН Самарской области сначала сотрудничал со следствием, но потом стал отрицать вину. Напомним, Захарина и нескольких его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь при избрании Владимиру Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. При этом защита Захарина настаивала, что в случае с ДК нарушения были устранены. В уголовном деле обвиняемого фигурировал и подрядчик — Денис Фельдблит, но 26 декабря 2022 г. он погиб в ДТП.

Позже силовики задержали еще одного сотрудника Госстройнадзора — Андрея Калмыкова. В его уголовном деле речь шла о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области. Предполагалось, что при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. Калмыкова 6 августа признали виновным по ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") и назначили два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Калмыкову запретили занимать определенные должности еще на два года.