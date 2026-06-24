Родственники основателя сети "Имплозия" борются за наследство

Представитель несовершеннолетних дочерей Гранта Безрученко добивается возбуждения уголовного дела из-за "неправильного" раздела наследства. По версии юриста, девочек лишили большой части долей в компаниях, занизив стоимость.

Все началось в 2015 г., когда умер основатель аптечной сети "Имплозия" Грант Безрученко.

"Отец моих несовершеннолетних доверителей Грант Безрученко при жизни вместе с определенными лицами являлся собственником и соучредителем в ООО "Эллипс", ООО "Шар", ООО "И-Пирамида", ООО "Рент", ООО "Ромб", ООО "Воздухоплаватели", ООО "Фармперспектива", ООО "Табиб", ООО "ГАС+", ООО "Дельта" и др. Эти общества приносили и приносят по настоящее время весьма существенный доход, обладают серьезными активами, движимым и недвижимым имуществом. После смерти Безрученко встал вопрос о наследовании его доли в вышеуказанных обществах", - утверждает юрист.

По версии представителя дочерей Безрученко, несколько других интересантов создали фиктивные отчеты об оценке имущества обществ с занижением стоимости. На основании этих отчетов объем имущества, который полагался несовершеннолетним Галимуллиным, был тоже сильно занижен. "В результате этих действий мои доверители получили выплаты в виде наследства от покойного отца только в соответствии с фиктивным отчетом, то есть за существенным минусом, чем им был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - утверждает юрист.

С жалобами и заявлениями на возбуждение дела представители дочерей Безрученко обращаются к разным правоохранителям уже девять лет. Но те с юристами наследниц не согласны. В одном из ответов правоохранителей, например, указано, что состав преступления отсутствует, так как имущество Безрученко, вошедшее в наследуемую массу, на момент производства в 2016 г. оценки стоимости имущества, оспариваемой потерпевшими, являлось собственностью третьих лиц и в последующем разделено в рамках наследственного дела между всеми 10 наследниками (в том числе Галимуллиными) в соответствующих долях и собственностью их никогда не являлось.

При этом, как утверждает юрист дочерей Безрученко, в частности, рыночная стоимость ООО "И-Пирамида" оценена в 9 млн руб., рыночная стоимость ООО "Фармперспектива" оценена в 162 млн рублей. Стоимость якобы преднамеренно занижена в связи с высоким налогообложением при проведении операций по выплате причитающихся дочерям долей в безналичной форме, с последующим обещанием выплаты причитающихся денежных средств с учетом реальной оценки рыночной стоимости обществ.

"Между тем, согласно судебной оценочной экспертизе, проведенной в рамках рассмотрения искового заявления Галимуллиной А.С., стоимость ООО "И-Пирамида" оценена в 42000000 рублей, а ООО "Фармперспектива" - в 1523000000 рублей", - утверждает юрист.