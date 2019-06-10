С вдовы владельца "Имплозии" взыскали 3 млн руб. за пользование квартирой

Судебные приставы взыскали 3 млн руб. с вдовы совладельца "Имплозии" Гранта Безрученко — Альфии Гайнулиной за пользование квартирой, сообщает УФСПП по Самарской области.

Напомним, в 2018 г. суд Ленинского района Самары рассматривал заявление Альфии Гайнулиной, в котором та просила отсрочить более раннее решение служителей Фемиды. По нему истица и две ее малолетние дочери должны была освободить квартиру, которая по документам принадлежит ООО "Табиб".

По словам Гайнулиной, квартира покупалась на семейные средства, но была оформлена на компанию, в которой Грант Безрученко имел долю.

После смерти Безрученко в ноябре 2015 г. был запущен процесс раздела его наследства, которое официально оценивается в 1,5 млрд руб. (а неофициально сообщалось о 13 млрд рублей).

В августе 2017 г. ООО "Табиб", по информации Волга Ньюс, контролируемого братом покойного Валерием Безрученко, потребовало от вдовы в семидневный срок освободить квартиру. Спор дошел до суда, который встал на сторону компании.

Женщина указывала, что это ее единственное жилье, средств на покупку или аренду другого у нее нет, а выселение лишит ее детей возможности получать медпомощь и образовательные услуги. Она просила дать отсрочку на исполнение судебного решения на три года. Суд же согласился предоставить один год.

По информации регионального УФСПП, за пользование квартирой в 178 кв. м женщина оказалась должна компании 3 млн рублей. Организация обратилась в суд за возвратом денежных средств. Должница была вызвана на прием к судебному приставу-исполнителю, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, также был установлен срок для добровольного погашения и сделаны предупреждения, что в случае не исполнения требований решения суда, к ней будут применены меры принудительного характера.

В связи с тем, что в добровольном порядке женщина задолженность не погасила, приставы вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 210 тыс. рублей. Сотрудниками ведомства были направлены запросы в кредитные и банковские организации с целью установления финансового положения должницы. Оказалось, что на счетах Альфии Гайнулиной имеется сумма, достаточная для погашения долга в полном объеме. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании денежных средств. Задолженность и исполнительский сбор погашены.