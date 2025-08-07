16+
Общество

Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках программы "Самарское долголетие" пожилых жителей региона учат противостоять интернет-мошенникам. Совместно с обществом "Знание" организованы специальные лекции, где повышают компьютерную и мобильную грамотность пожилых людей. Это сотрудничество позволило расширить образовательные возможности и повысить качество помощи пенсионерам.

Фото: Комплексный центр социального обслуживания Самарского округа

Программа "Самарское долголетие" стартовала в 2025 году и была разработана по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. В рамках программы действуют различные сервисы — творческие мастерские, группы по физической культуре, разнообразные клубы по интересам. Программа стала частью региональной составляющей "Старшее поколение" национального проекта "Семья".

Специально для старшего поколения проводят лекции о том, как не стать жертвой аферистов в интернет-пространстве. "Важно обучить, дать знания, чтобы пожилой человек, столкнувшись с такой ситуацией, знал, как ему поступить, каким образом реагировать или не реагировать, куда обращаться", — говорит директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. В организации сейчас действуют 33 творческих объединения: вокальные, хореографические, театральные и художественные студии, группы здоровья.
Очередная лекция по кибербезопасности для людей преклонного возраста прошла в Самарском семейном МФЦ (Самара, ул. Урицкого, 14). Такие курсы здесь планируют сделать регулярными.

"Мы стараемся для нашего старшего поколения придумывать и предлагать разные активности. Это не только спорт, творчество, но и социальный туризм, театр и пр. Ищем разные формы для интересной и активной жизни наших пожилых людей", — рассказывает заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Ирина Мохова.

В настоящее время в рамках программы "Самарское долголетие" в группах по самым разным направлениям занимается более 6 тысяч человек.

