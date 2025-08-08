Самарские синоптики спрогнозировали дождливую погоду на ближайшие дни

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 8 по 12 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидается дождливая погода.
В пятницу, 8 августа, в Самаре будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.
В субботу, 9 числа, в регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +23…+28 °C.
10 августа ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами — кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +21…+26 °C.
Начало рабочей недели будет дождливым. В понедельник и вторник, 11 и 12 августа, в Самарской области сохранится переменная облачность, местами возможны осадки. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Столбик термометра упадет ночью до +12…+17 °C, днем воздух прогреется до +21…+26 °C.
