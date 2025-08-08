В Воскресенке пройдет праздник "Русский двор"

В воскресенье, 10 августа, на территории храма Воскресения Христова в с. Воскресенка Волжского района пройдет праздник "Русский двор".

Гости смогут познакомиться с русской культурой и спортом, отведать традиционные угощения и чай из самовара на дровах. Также будет возможность поучаствовать в спортивных мастер-классах, поиграть в народные игры, испытать свою силу и научиться танцевать кадриль.

Также организаторы обещают концертную программу.