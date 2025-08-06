"Через год-два наступил коллапс": в Самарской области не хватает водителей автобусов

В Самарской области из-за дефицита кадров в ближайшие несколько лет может сложиться критическая ситуация в системе общественного транспорта. Об этом во вторник, 5 августа, заявил председатель совета Ассоциации "Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом "Волгаавтотранс" Александр Колычев, выступая на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".
По словам Александра Колычева, сейчас в среднем по области нехватка водителей в автопредприятиях оценивается в 21%.
"Через год-два по той ситуации, которая складывается по водительскому составу автобусов, наступит коллапс", - предостерег спикер.
Александр Колычев предложил комплекс мер, который, по его мнению, позволит этот кризис преодолеть. Среди них повышение статуса водителей общественного транспорта (через внесение профессии в классификатор, повышение разрядности, надбавок за классность, обеспечение социально-бытовых условий), улучшение условий их труда (создание мест для отдыха), организацию системы подготовки специализированных кадров (на базе двух ссузов с созданием автодрома для водителей автобусов) и т.д.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????