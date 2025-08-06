"Через год-два наступил коллапс": в Самарской области не хватает водителей автобусов

В Самарской области из-за дефицита кадров в ближайшие несколько лет может сложиться критическая ситуация в системе общественного транспорта. Об этом во вторник, 5 августа, заявил председатель совета Ассоциации "Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом "Волгаавтотранс" Александр Колычев, выступая на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".

По словам Александра Колычева, сейчас в среднем по области нехватка водителей в автопредприятиях оценивается в 21%.

"Через год-два по той ситуации, которая складывается по водительскому составу автобусов, наступит коллапс", - предостерег спикер.

Александр Колычев предложил комплекс мер, который, по его мнению, позволит этот кризис преодолеть. Среди них повышение статуса водителей общественного транспорта (через внесение профессии в классификатор, повышение разрядности, надбавок за классность, обеспечение социально-бытовых условий), улучшение условий их труда (создание мест для отдыха), организацию системы подготовки специализированных кадров (на базе двух ссузов с созданием автодрома для водителей автобусов) и т.д.