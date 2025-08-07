Самарский Роспотребнадзор назвал районы с некачественной питьевой водой

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело итоги за первое полугодие, связанные с анализом проб питьевой воды. Всего за шесть месяцев 2025 г. было отобрано и проанализировано по микробиологическим показателям 5385 проб, по санитарно-химическим - 2850 проб.

Выяснилось, что гигиеническим нормативам не соответствует 1,9% проб по микробиологическим показателям (что оказалось ниже аналогичного периода в 2024 г.) и 22,3% - по санитарно-химическим (выше, чем за аналогичный период прошлого года).

В качестве причин загрязнения подземных вод химическими компонентами специалисты управления назвали подтягивание некондиционных природных вод при нарушении режима эксплуатации водозаборов.

Самое большое количество жалоб на качество питьевой воды поступает от жителей Волжского (Смышляевка, Стройкерамика, Петра-Дубрава, Дубовый Умет), Ставропольского, Похвистневского, Красноярского, Кинельского районов и из Кинеля.

"В рамках рассмотрения обращений граждан проведено 65 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с юридическим лицом, с отбором проб питьевой воды у потребителя. По установленным несоответствиям качества подаваемой питьевой воды проведено пять внеплановых контрольно-надзорных мероприятий по согласованию с прокуратурой. По результатам рассмотрения обращений граждан, не содержащих оснований для проведения проверок, за шесть месяцев текущего года объявлено 277 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований", - сообщили в управлении.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, что за первое полугодие провели 45 плановых проверок юрлиц, эксплуатирующих 176 систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, а также Ставропольском, Волжском, Красноярском, Сергиевском, Исаклинском, Кошкинском, Елховском, Шенталинском, Челно-Вершинском районах и т.д.

"За нарушения санитарных правил, выявленные на объектах водоснабжения (подача питьевой воды ненадлежащего качества, ненадлежащая организация производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, ненадлежащее обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения), в отношении юридических и должностных лиц составлены 65 протоколов об административных правонарушениях по статьям: 6.3ч.1; 6.5; 8.42ч.4 КоАП РФ, по 51 протоколу приняты решения о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, в виде штрафов, на общую сумму 731 тыс. руб., вынесено 14 предупреждений, выдано 61 предписание, 59 представлений об устранении выявленных нарушений", - добавили в Роспотребнадзоре.

Судами было вынесено три решения о назначении административного наказания в виде штрафов, 12 - в виде предупреждения. За шесть месяцев текущего года Управлением направлено в суды два иска о понуждении юридических лиц, осуществляющих водоснабжение, соблюдать санитарные требования, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении.

По результатам надзора Управлением в соответствии с требованиями ст. 23 федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" до 01 февраля ежегодно в адрес органов местного самоуправления направляются уведомления о несоответствии качества воды санитарным требованиям. Управлением в 2025 году направлено 97 уведомлений о выявленных фактах подачи населению питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям, с предложением составления или корректировки технических заданий на разработку инвестиционных программ, направленных на приведение воды в соответствие с нормативами.