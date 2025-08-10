На Волге столкнулись два гидроцикла, есть пострадавшие

В субботу, 9 августа, на реке Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.
В результате столкновения два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим потребовалась госпитализация.
"В 20:00 спасатели Поисково-спасательного отряда "Поляна Фрунзе" приняли вызов. При транспортировке задействовали два спасательных катера. В 22.00 пострадавших переправили на спасательную станцию и передали врачам скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
