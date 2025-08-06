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Общество

Самарцев предупредили о сильном тумане

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области о сильном тумане и объявили желтый уровень погодной опасности.

"Ночью и утром 7 августа местами в регионе ожидается туман при видимости до 500 метров и менее", — отмечается в сообщении.

В ГУ МЧС России напомнили, что при тумане следует: избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений; не ориентироваться на впереди идущий автомобиль; не приближаться к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

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