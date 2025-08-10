16+
Общество

В Самаре ожидается сильный ветер и ливень с градом

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 10 августа, в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности. Причиной стала надвигающаяся на Самарскую область непогода - ливни и шквалистый ветер.

"Днем 10 августа ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, ливень, возможен град", — сообщили синоптики.

МЧС России напоминает:

  • избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;
  • держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;
  • не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
  • будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

