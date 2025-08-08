В Самаре чествовали строителей и ветеранов отрасли

В четверг, 7 августа, в Самаре прошло мероприятие, посвященное Дню строителя — профессиональному празднику всех, кто создает комфортную среду и укрепляет инфраструктуру региона и страны.

По поручению губернатора сотрудников и ветеранов отрасли поздравил врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Обращаясь к участникам мероприятия, он подчеркнул, что строительство всегда было фундаментом экономического развития страны, а сегодня, в условиях специальной военной операции, отрасль играет ключевую роль в восстановлении инфраструктуры и развитии новых территорий.

Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли — в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд.

Главные слова на мероприятии были адресованы представителям и ветеранам отрасли. Елена Бакалдина 17 лет работает машинистом строительного крана. Она рассказала, что каждый день на стройке приносит ей вдохновение и ощущение значимости ее труда. Для нее работа крановщицей — не просто профессия, а настоящая миссия: поднимать будущие стены, видеть, как из фундамента рождаются дома, и знать, что в них будет счастливая жизнь.

Также в рамках мероприятия состоялось чествование победителей конкурса на лучшую строительную организацию, который уже 25 лет проводится Самарским региональным отделением "Российского общества инженеров строительства" (СОРОИС) и Самарской областной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ при поддержке министерства строительства Самарской области.

Особое внимание было уделено подрастающему поколению. В этом году в конкурсе рисунков "Мои родители — строители" приняли участие десятки детей из Самары, Тольятти, Сызрани и Севастополя. Их работы — яркое подтверждение того, что уважение к профессии и гордость за труд близких передаются из поколения в поколение.