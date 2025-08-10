В Ставропольском районе Hyundai Solaris сбил пешехода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 9 августа, в 23:41 на трассе М5 в ДТП пострадал пешеход, его госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области