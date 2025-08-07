16+
Сюжеты:
Молодежная политика Общество

Свыше 1000 самарских волонтеров помогут в организации международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Молодежном центре Самарской области состоялось совещание рабочей группы по организации работы волонтеров международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", оператором которого является Росконгресс.

Фото: Медиацентр Центра привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

Чтобы присоединиться к команде волонтеров необходимо подать заявку на портале Добро.рф до 15 сентября.

Представителям вузов, общественных организаций и добровольческих объединений региона презентовали волонтерскую программу форума, которая объединит 1000 добровольцев из Самарской области, а также других городов России и иностранных государств. Они будут помогать по двум направлениям: волонтеры организационного комитета и волонтеры города-организатора.

Принять участие в волонтерской программе могут граждане РФ от 18 лет (от 16 лет для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане, проживающие на территории России и обладающие опытом волонтерской деятельности и соответствующими компетенциями. Ключевыми площадками проведения форума станут стадион "Солидарность Самара Арена", Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

Участникам встречи рассказали, как будет проводиться набор волонтеров: сначала кандидаты подают заявки на платформе Добро.рф, затем проходят собеседования с рекрутерами, где оценивают их мотивацию, опыт, знание иностранных языков и другие компетенции. Следующим шагом станет обучение, в которое войдут ориентационные тренинги, краеведение и функциональная подготовка.

"Форум станет визитной карточкой региона, и от слаженной работы волонтеров во многом зависит его успех. Волонтеры будут представлять не только Самарскую область, но и всю Россию на международной арене, поэтому мы уделяем особое внимание качеству подготовки — ее будут проводить опытные специалисты, которые организовали работу уже не одного волонтерского корпуса, в том числе и на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Важно, чтобы каждый доброволец чувствовал ответственность и понимал свою роль в этом масштабном событии. А мы со своей стороны создадим комфортные условия, чтобы волонтеры получили удовольствие от участия в столь крупном событии", — подчеркнул министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Курировать работу Центра привлечения и подготовки волонтеров XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" будет Ресурсный центр поддержки добровольчества Самарской области, который уже не раз занимался волонтерскими программами для событий регионального, федерального и международных уровней. Поэтому организаторы видят свою миссию не только в успешном проведении форума, но и в укреплении традиций добровольчества в Самарской области.

"Обучение волонтеров — это комплексный процесс, где теория сочетается с практикой. Мы готовим слаженную команду, способную профессионально решать различные задачи: от сопровождения гостей до организации работы на площадках. Особое внимание уделяем волонтерам с опытом и языковой подготовкой, что особенно важно для международного формата форума", — подчеркнула Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.

Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" — крупнейшее отраслевое мероприятие, которое пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года. Основными площадками форума станут стадион "Солидарность Самара Арена", Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.
Для проведения форума формируется волонтерский корпус численностью 1000 человек. Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой программы, работа со СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции.
Регистрация волонтеров открыта до 15 сентября 2025 года на платформе Добро.рф. Организацию волонтерской программы осуществляют министерство молодежной политики Самарской области.

