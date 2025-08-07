16+
Молодежная политика Общество

Жаркие каникулы: в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" проводили детей из Снежного (ДНР) домой, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Еще одна группа юных жителей Донбасса и их сопровождающие отдохнули в Самаре по приглашению правительства региона. Три недели каникул для ребят из Снежного пролетели как одно мгновение. В пансионате "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава" у детей была насыщенная программа: спортивные соревнования, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, а также развлекательные мероприятия.

Для многих ребят это не просто отдых, а глоток мирной жизни, возможность забыть о тревогах и просто насладиться детством, говорят самарские волонтеры.

Всего в 2025 году в самарских лагерях отдохнут 500 детей из ДНР. Программа пребывания включает не только развлечения, но и знакомство с историей Самарской губернии: экскурсии по памятным местам,

В тот же день молодогвардейцы встретили другую группу ребят — детей военнослужащих, участников СВО, которые отдыхали на Черноморском побережье. Волонтеры помогли с багажом, проводили до автобусов, а некоторых "сдали" с рук на руки счастливым родителям.

"Мы уверены, что для ребят отдых на Черноморском побережье стал незабываемым, эмоции у детей вернувшихся с моря невозможно было не заметить! Загорелые, отдохнувшие, веселые", — говорят встречающие их добровольцы.

Напомним, что активисты "Молодой Гвардии" и волонтеры "Единой России" в День железнодорожника поздравили работников вокзала, вручили сладкие подарки и поблагодарили за их нелегкий труд.

Невероятно сложно координировать ежедневный огромный поток пассажиров и делать поездки для людей безопаснее, проще и лучше, но сотрудникам РЖД и службам обеспечения самарского железнодорожного вокзала это удается, говорят самарские волонтеры.

Сотрудники РЖД — постоянные помощники в организации поездок детей из Донбасса и встрече гостей из Новороссии. Вместе они делают мир чуточку добрее, а путешествия — безопаснее.

"Чаще всего, именно они первыми встречают гостей нашего региона. Каждый день через вокзал проходят тысячи людей, и именно от служб РЖД зависит, насколько комфортно гостям города и приезжающим будет, — отметил координатор волонтеров Константин. — Спасибо за вашу работу!".

