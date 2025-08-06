Самарские перевозчики жалуются на группы "Попутчики"

Группы "Попутчики" в социальных сетях представляют угрозу для автобусных перевозчиков в Самарской области. Такая информация прозвучала на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года", прошедшей во вторник, 5 августа.
Проблему озвучил директор и совладелец кинельского ООО "ЛогистикаСервис" Вячеслав Ардатов.
"В каждом сельском поселении созданы группы в Вконтакте, в мессенджерах, которые называются "Попутчики". По цене автобуса возят людей, забирают с остановок. Это сильно снижает выручку и рентабельность перевозчиков. Есть мысль, что надо закрывать все это дело, потому что работать не выгодно, - посетовал Вячеслав Ардатов. - Это ложится финансовой нагрузкой на бюджет муниципалитетов, потому что они субсидируют [перевозчикам] выпадающие доходы".
Еще одной проблемой он назвал уменьшение числа пассажиров в сельской местности, связанное с перетоком людей в агломерации.
На стратсессии было решено проблемы перевозок в сельской местности обсудить отдельно.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????