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Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства задала профессиональный вектор

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Третий год в Самарской области, как и по всей России, проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. В этом году она организована в рамках нацпроекта "Кадры". Площадки федерального этапа ярмарки посетили более 14 тысяч человек.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Карина Кияева родом из небольшого города Похвистнево (19 тысяч жителей). С детства она мечтала помогать людям и работать в социальной сфере. В этом году, завершая обучение в колледже, Карина по совету родственников посетила Всероссийскую ярмарку трудоустройства.

Карина внимательно изучила все стенды, но особое внимание привлекла информация о работе в службе занятости населения. Представителей центра занятости девушка поразила своей целеустремленностью и искренним желанием помогать людям.

После собеседования Карине предложили должность в отделе оказания государственных услуг в сфере занятости населения — с 7 июля молодой специалист приступила к работе. Это было именно то, о чем она мечтала — возможность не только реализовать себя, но и помогать другим находить работу.

"Оказываю помощь по социальной поддержке и адаптации к новому месту работы. Мне нравится помогать людям, менять их жизнь к лучшему — чувствую большую значимость моей работы. И очень рада, что не пропустила Всероссийскую ярмарку трудоустройства! На своем примере могу сказать, что такие ярмарки — прекрасное место, чтобы найти свою первую работу или новое место работы. Из целого ряда вакансий всегда можно выбрать ту, которая по душе", — поделилась Карина.

Большое количество обращений — со стороны выпускников учебных заведений, и молодой сотрудник центра занятости успешно помогает в поиске первой работы. Со стороны работодателей спрос на начинающих специалистов высокий, предложения радуют разнообразием — от специалистов колл-центров до медицинских работников.

Начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населения территориального центра занятости г. о. Похвистнево и м. р. Похвистневский Татьяна Васильева подчеркнула: "В этом году федеральный этап ярмарки вакансий посетило более 700 человек, более 50 человек уже трудоустроено, более половины соискателей проходит собеседования". История Карины — показательный пример того, как современные ярмарки трудоустройства помогают молодым специалистам найти работу мечты".

Благодаря современным форматам ярмарки трудоустройства и ярмарок вакансий выпускники учебных заведений могут лично познакомиться с работодателями, получить практические советы по трудоустройству и найти работу, которая будет радовать. С вакансиями предприятий Самарской области также можно ознакомиться на портале "Работа России".

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