В Жигулевске госпитализировали водителя, слетевшего в кювет

В субботу, 9 августа, в 21:07 в Жигулевске слетел с трассы водитель на Lada Priora, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области