В Сергиевском районе Самарской области идет расселение из ветхого жилья

26 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 15 231,22 кв. м. расселены в 2019–2023 гг. в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. Это — 364 квартиры, где проживало 828 человек, что составляет 100% выполнение целевых показателей.

В межмуниципальном отделе по Сергиевскому, Исаклинскому, Челно-Вершинскому и Шенталинскому районам самарского Росреестра прошла встреча начальника отдела Людмилы Черновой с руководителем Жилищного управления администрации муниципального района Сергиевский Натальи Панфиловой, посвященная актуальным вопросам реализации госпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".

В 2024 г. за счет средств местного бюджета были расселены 2 МКД по адресам: п. Светлодольск, ул. Гагарина, д. 2 и д. 4.

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025–2028 гг. на территории района планируется к расселению 6 МКД общей площадью 3968,9 кв.м: это 174 человека из 92 квартир.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, собственникам жилых помещений предоставляется иное жилое помещение или денежное возмещение.

Наталья Панфилова рассказала об основных вопросах, возникающих при реализации программы: это отсутствие информации о фактическом местонахождении собственников жилых помещений; затягивание сроков по вступлению в наследство потенциальными наследниками; наличие арестов, запретов/ограничений на совершение сделок с непригодными для проживания помещениями; банкротство собственников-физических лиц.

На встрече были подробно рассмотрены конкретные ситуации, изучены имеющиеся документы и намечены пути решения проблем.

"Сокращение аварийного фонда и переселение граждан в комфортное жилье — очень важная процедура, — отмечает Наталья Панфилова. — Так как это не только обеспечивает граждан лучшими условиями для жизни, а также предоставляет муниципалитету возможности для комплексного развития территорий за счет увеличения их градостроительного потенциала".