В Сергиевском районе Самарской области идет расселение из ветхого жилья

26 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 15 231,22 кв. м. расселены в 2019–2023 гг. в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. Это — 364 квартиры, где проживало 828 человек, что составляет 100% выполнение целевых показателей.
В межмуниципальном отделе по Сергиевскому, Исаклинскому, Челно-Вершинскому и Шенталинскому районам самарского Росреестра прошла встреча начальника отдела Людмилы Черновой с руководителем Жилищного управления администрации муниципального района Сергиевский Натальи Панфиловой, посвященная актуальным вопросам реализации госпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".
В 2024 г. за счет средств местного бюджета были расселены 2 МКД по адресам: п. Светлодольск, ул. Гагарина, д. 2 и д. 4.
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025–2028 гг. на территории района планируется к расселению 6 МКД общей площадью 3968,9 кв.м: это 174 человека из 92 квартир.
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, собственникам жилых помещений предоставляется иное жилое помещение или денежное возмещение.
Наталья Панфилова рассказала об основных вопросах, возникающих при реализации программы: это отсутствие информации о фактическом местонахождении собственников жилых помещений; затягивание сроков по вступлению в наследство потенциальными наследниками; наличие арестов, запретов/ограничений на совершение сделок с непригодными для проживания помещениями; банкротство собственников-физических лиц.
На встрече были подробно рассмотрены конкретные ситуации, изучены имеющиеся документы и намечены пути решения проблем.
"Сокращение аварийного фонда и переселение граждан в комфортное жилье — очень важная процедура, — отмечает Наталья Панфилова. — Так как это не только обеспечивает граждан лучшими условиями для жизни, а также предоставляет муниципалитету возможности для комплексного развития территорий за счет увеличения их градостроительного потенциала".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????